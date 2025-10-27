Mínima de 3°C para este martes: hasta cuándo sigue el frío polar

Con la irrupción de una masa de aire polar que avanza sobre el centro del país, las bajas temperaturas se asentarán este martes en Mar del Plata y la región y no se descartan algunos chaparrones en las próximas horas.

Impulsada por viento del sector sur, para este martes se espera una jornada con tiempo muy frío a fresco. Las temperaturas podrían ubicarse entre los 3 y los 13 grados centígrados.

Lógicamente, el momento de mayor intensidad se registrará durante la madrugada y la mañana del martes 28. Incluso, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, no se descartan heladas que puedan afectar a los cultivos de invierno.

El viento será leve a moderado proveniente del Sur y del Sureste, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora. El cielo estará mayormente nublado.

No obstante, aunque las condiciones persistirán durante el miércoles, hacia el próximo jueves se espera que comience una recuperación progresiva, con viento del norte y condiciones más estables.