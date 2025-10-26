Mañana agradable para votar y un dato clave que cambiará el clima a la tarde: ¿llueve este domingo en Mar del Plata?

Mar del Plata vota como todo el país, y en un contexto político atento a cada sufragio en todos los rincones del país, son los ciudadanos quienes juegan el papel más importante de las elecciones. Vemos dónde votamos, cómo llegar hasta la mesa y ¿llevo paraguas?

La ciudad amaneció con el cielo totalmente cubierto. Con 12 grados de temperatura, la misma irá en aumento pese a que no superará la máxima de 18°. Tras la noche fría del sábado que culminó jornadas consecutivas con precipitaciones, la semana entrante seguirá fresca. Pero, atentos, porque la lluvia no pasó.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta tarde el clima dará un giro cuando el viento rote abruptamente del noroeste al suroeste. El fenómeno generará ráfagas mayores a los 50 kilómetros por hora, inestabilidad y posibles chaparrones, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la noche continúa marcando el SMN las posibles precipitaciones y desde el lunes la temperatura baja: al igual que el martes, la martes caerá a 12°. A partir del miércoles vuelve a subir tímidamente y el próximo fin de semana, promete.