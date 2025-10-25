Sacá el paraguas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Mar del Plata

Después de un sábado fresquito, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, se espera un leve aumento de temperatura y chaparrones durante gran parte del día.

La madrugada comenzará con un cielo mayormente nublado, una temperatura de alrededor de 10 grados, acompañado por viento del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana llegarán los chaparrones, con una temperatura que rondará los 12 grados. El viento rotará al noroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la tarde continuarán los chaparrones con una temperatura máxima de 16 grados. Por su parte, el viento soplará desde el sudoeste entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Para la noche continuarán las lluvias junto a una baja de temperatura que llegará a los 12 grados. El viento soplará desde el sur entre 23 y 31 de hasta 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.