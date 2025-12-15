En medio de la tormenta se metieron al mar y tuvieron que rescatarlos: el heroico salvataje en un video

La tormenta llegó raudamente como suele ocurrir en los días marplatenses de calor: el domingo estaba pesado en el ambiente, de golpe llegó el viento sur y todos salieron de las playas cuando empezó a llover. Sin embargo, dos bañistas se quedaron en el agua y sufrieron el susto de sus vidas.

El rescate debajo del Muelle de los Pescadores.

Entre las gotas que caían del cielo, dos guardavidas se metieron ni bien visualizaron las dificultades de quienes estaban en el mar. Los socorrieron pero la corriente, con un panorama "picado" debido a la intensidad de las olas, requirió del trabajo de todo el equipo de guardavidas que vigila las orillas de la Playa Popular.

Hombres y mujeres a la carga para salvar a los bañistas.

Incluso, el video quedó grabado por la pareja de uno de los trabajadores, quien además colaboró en el rescate. Las pocas personas que quedaron en la playa tras largarse la lluvia estuvieron tirando para traer a los rescatados hacia la arena.

Ese último punto es tan valorado por los guardavidas como un rescate exitoso, tal cual fue este caso que salvaguardó a los bañistas luego del terror. Lo que se destaca, es la actitud comunitaria de marplatenses y turistas que ayudan desinteresadamente en estos casos. Y la capacidad de los guardavidas que garantizan la seguridad de las playas, a pesar de las tormentas.