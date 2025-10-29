El dólar regresó a los valores del lunes post elecciones: cómo cerró este miércoles

Luego de un considerable rebote en la rueda del martes, el dólar se tomó un nuevo respiro este miércoles y volvió a niveles poselectorales. El mayorista, que es la referencia del mercado, cayó $34 hasta los $1.436, alejándose del techo de la banda, que se ubicó en $1.495.

El dólar oficial minorista terminó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa se ubicó en $1.411,48 para la compra y $1.464,40 para la venta.

Por su parte, el dólar blue terminó en los a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta. De esta manera, la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

El dólar blue terminó en los a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta.

El dólar MEP cotiza a $1.469,45 y la brecha se ubica en el 1,4%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.484,59 y la brecha con el dólar oficial es del 3,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,22.