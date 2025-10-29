“Motochorros” golpearon a un hombre en las piernas para robarle el auto

El avance de una investigación a cargo de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA) permitió recuperar un auto Toyota Corolla que había sido sustraído por cuatro “motochorros” el domingo a la noche en el barrio Parque Luro.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró cerca de las nueve y media de la noche del domingo cuando los sujetos golpearon a un hombre de 75 años para sustraerle el rodado modelo 2021. Tras un aviso al 911, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria séptima inició las actuaciones correspondientes.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó una vivienda en Steganini y Stróbel donde hallaron el rodado, cuatro ruedas rodado 17 de la misma marca, otras dos de auxilio, un Handy y un iPhone 16.

La investigación a cargo del fiscal Joaquín Morán continúa para lograr dar con los autores.