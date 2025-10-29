Para los dulceros: llega “La Noche de los Alfajores” con descuentos de hasta el 50% y actividades en todo el país

Los próximos 14 y 15 de noviembre, Argentina celebrará “La Noche de los Alfajores”, un evento federal que busca revalorizar al alfajor argentino como ícono gastronómico y cultural. Durante dos jornadas, marcas, fábricas y comercios de todo el país ofrecerán descuentos de hasta el 50%, degustaciones y actividades especiales en locales físicos, redes sociales y tiendas online.

Organizada por el Campeonato Mundial del Alfajor junto a empresas del sector, esta iniciativa se propone fortalecer la producción nacional, impulsar el consumo y generar un espacio de encuentro entre fabricantes, turistas y fanáticos del alfajor.

“Queremos que la gente viva una auténtica celebración del alfajor argentino, con propuestas que combinan tradición, innovación y orgullo nacional”,

En sus distintas ediciones, el Campeonato Mundial del Alfajor se consolidó como un referente internacional, promoviendo la modernización y calidad de la industria, además de posicionar al alfajor como un producto gourmet y exportable.

Hasta el momento, más de 200 locales y fábricas de todo el país ya confirmaron su participación en “La Noche de los Alfajores”, y sus ubicaciones podrán consultarse a través de un mapa interactivo que estará disponible en el sitio oficial del evento.

Además, durante los dos días del evento, muchos comercios extenderán sus horarios de atención y ofrecerán promociones especiales para que más personas puedan disfrutar de esta verdadera fiesta nacional del alfajor.

La iniciativa busca fortalecer la identidad argentina, dinamizar las economías regionales y potenciar el comercio del alfajor, uno de los productos más emblemáticos del país.

Toda la información sobre descuentos, promociones y locales adheridos podrá consultarse en www.lanochedelosalfajores.com.ar y en las redes oficiales @lanochedelosalfajores, donde se actualizarán los detalles en tiempo real durante los días del evento.