"No veía nada extraño en mi hija": habló la mamá de Lara, víctima del triple femicidio

La madre de Lara Gutiérrez, una de las adolescentes asesinadas en el triple femicidio de La Matanza, reclamó justicia y aseguró no comprender las razones del crimen. “No sé por qué la mataron. Lo que me va a dar paz es que agarren a los culpables”, expresó Stella Maris, quien recordó además que su hija le había dicho que iría a La Tablada la última vez que hablaron.

Acompañada por su abogada, la mujer describió a la adolescente de 15 años como una joven reservada que se guardaba "todo para sí misma". Al mismo tiempo, en medio del dolor, evitó opinar sobre el principal acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. A su vez, remarcó que espera que las autoridades determinen lo que realmente sucedió aquella madrugada: "Yo no veía nada extraño en ella".

En paralelo, Guillermo Endi, abogado de uno de los detenidos, sostuvo que el brutal asesinato de las tres chicas está relacionado con el robo de 400 kilos de cocaína, atribuido al supuesto novio de Lara. Según el letrado, la magnitud del cargamento explicaría la violencia del ataque y las características mafiosas del caso.

Endi relató en una entrevista por TV que Lara había conocido a un integrante de la banda narco y que vio que había droga en el interior de la vivienda que visitaba. Se lo comentó a un joven con el que se veía, y esta persona le pidió que durmiera al cuidador del cargamento la próxima vez que iba al lugar para que él entrara a buscar y llevarse la droga.

Eso habría ocurrido ya que las chicas están sindicadas como responsables de varios ataques en modalidad "viudas negras" para apoderarse de elementos pertenecientes a los hombres que las contrataban. Pero al ingresar al lugar ese día con el integrante de la banda dormido, la droga que había era enorme, y el robo de esa cantidad desató la venganza narco con el objetivo de torturar a la menor para que su pareja revelara dónde estaba la cocaíana y recuperarla, algo que no pasó la noche del triple crimen.

Por su parte, la madre de Morena Verdi, otra de las víctimas, cuestionó el rumbo de la investigación y puso en duda la responsabilidad del narco peruano aprehendido en Lima. “Nos vendieron un verdulero, no parece capaz de lo que pasó”, afirmó. Pese al dolor compartido, ambas familias agradecieron el acompañamiento social y aseguraron que seguirán reclamando por el esclarecimiento del cruento caso.