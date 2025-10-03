Horror: le dieron trabajo en su casa y la esclavizaron por más de 20 años

En un operativo de la Policía Federal Argentina, una mujer de 36 años fue rescatada de una situación de explotación laboral en una casa ubicada en la ciudad de Rosario, cerca del Monumento a la Bandera. La víctima contó que fue reducida a la servidumbre desde los 14, cuando viajó engañada de Corrientes a Santa Fe.

En total, pasó poco más de dos décadas trabajando cama adentro, en condiciones similares a la esclavitud. La denuncia se activó a partir de un informe de un organismo de salud que detectó la situación: en ese documento se detallaba que la víctima no sabía leer ni escribir, y que dependía por completo de quienes la explotaban.

Con esa información, la Justicia ordenó dos allanamientos. Por un lado, en una casa del barrio Martín, que fue donde encontraron a la damnificada; y en el segundo, que se llevó a cabo en la localidad de Pueblo Esther, detuvieron a un hombre de 66 años que sería uno de los responsables. Los investigadores consideran que al menos tres personas están involucradas, aunque algunos acusados no estaban en los domicilios señalados durante el procedimiento.

La víctima fue asistida por un grupo de psicólogos al momento del rescate y se encuentra contenida. Además, los agentes policiales evitaron difundir algunos detalles del operativo para proteger la identidad de la mujer. El delito que se investiga es el de "trata laboral", que prevé una pena de hasta 15 años de prisión efectiva.