La primera bebé del año nacida en Argentina se llama Mía: es de San Luis y llegó a las 12 en punto

La primera bebé nacida en Argentina en este 2026 llegó a las 00 en la Clínica Italia de San Luis. Se llama Mía Saray Frías Olaechea y fue el primer registro de nacimiento del país en este nuevo año.

Su mamá, Florencia Olaechea, dio a luz en una situación muy inesperada. Según informaron desde el centro de salud, la madre de Mía tenía una cesárea programada para el viernes y por ello había elegido pasar la noche de Año Nuevo en la casa de un familiar.

En plena cena, sin embargo, se adelantó el trabajo de parto y la familia tuvo que salir corriendo a la clínica, donde poco después finalmente nació Mia.

Solo dos minutos después, otra provincia registró el segundo nacimiento del 2026. A las 00:02 nació Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, en Tucumán.