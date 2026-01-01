La primera bebé del año nacida en Argentina se llama Mía: es de San Luis y llegó a las 12 en punto
El nacimiento de Mía Saray Frías Olaechea fue el primero en registrarse en el país en el 2026.
La primera bebé nacida en Argentina en este 2026 llegó a las 00 en la Clínica Italia de San Luis. Se llama Mía Saray Frías Olaechea y fue el primer registro de nacimiento del país en este nuevo año.
Su mamá, Florencia Olaechea, dio a luz en una situación muy inesperada. Según informaron desde el centro de salud, la madre de Mía tenía una cesárea programada para el viernes y por ello había elegido pasar la noche de Año Nuevo en la casa de un familiar.
En plena cena, sin embargo, se adelantó el trabajo de parto y la familia tuvo que salir corriendo a la clínica, donde poco después finalmente nació Mia.
Solo dos minutos después, otra provincia registró el segundo nacimiento del 2026. A las 00:02 nació Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, en Tucumán.
