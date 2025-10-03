El estremecedor detalle de la autopsia de Lara, una de las víctimas del triple crimen

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela reveló detalles clave tras la autopsia a Lara Gutiérrez, de 15 años: la causa de muerte de la más joven de las víctimas fue un shock hipovolémico provocado por heridas de arma blanca. De hecho, la más grave fue una puñalada que le cortó la arteria carótida derecha, y su cuerpo presentaba múltiples lesiones punzocortantes.

El examen forense se realizó en la morgue judicial de Temperley. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y tenía signos de haber sido atado. En el lugar del hallazgo encontraron una mordaza de cinta, marcas en rodillas y tobillos, un cuchillo de cocina y restos de vidrio verde. La casa sigue bajo custodia policial.

Los médicos indicaron que los restos no fueron atacado por animales y se mantuvieron refrigerados desde su ingreso. Esa conservación, en ese contexto, podría haber modificado la estimación del momento exacto de la muerte. La Justicia intenta reconstruir cómo y cuándo fueron asesinadas las tres jóvenes, pero el caso continúa bajo secreto de sumario.

En los días posteriores, se conoció un video donde Lara hablaba frente a cámaras en el barrio porteño de Flores. Allí, se presentaba como Luna y decía tener 20 años: denunciaba que vecinos las filmaban sin permiso y negaba ejercer la prostitución en la vía pública. Por otra parte, afirmaba que solo acordaban encuentros en esa cuadra.