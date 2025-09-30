Tiene un coche adaptado para su hijo discapacitado, quisieron robárselo y se lo destruyeron

Gero tiene 31 años y tiene una discapacidad. Sus padres lo acompañan cada vez que tiene una recaída, como en el último caso que sucedió el pasado fin de semana. Mario, el papá, estuvo con él desde el sábado a la noche en la clínica. Dejó su auto estacionado en Belgrano y Chaco y aguardó por las novedades de la salud de su hijo.

El auto, destruido también por dentro.

Pero la noticia que se encontró al salir tuvo que ver con su vehículo. Mario se quedó sin batería y, cuando volvió, tenía el vidrio roto. "Ya le había pasado. Entonces mi papá no dejaba nada en el auto porque ya se lo habían abierto. Como no encontraron nada, empezaron a hacerle daño", le contaron allegados a las víctimas a 0223.

Llamaron a un patrullero, la policía merodeó la zona y la noche pasó hasta llegar el domingo por la mañana. El Renault 19 de Mario ya no estaba: "se lo llevaron y lo desmantelaron", dijeron.

"Era para llorar". Y no es para menos. Mario tiene problemas de cadera y el traslado en ese Renault 19 es tan esencial como para Gero, su hijo, quien tuvo un problema con una anestesia y un golpe en el cráneo que devino en un retraso madurativo. Ahora, tienen el vehículo destruido y piden colaboración para arreglarlo.