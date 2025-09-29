El ladrón que robó la farmacia declaró, pidió perdón y quedó detenido

El ladrón de 34 años que el sábado a la mañana asaltó una farmacia en el barrio Malvinas Argentinas y fue aprehendido tras una persecución en la que se descartó del arma y el dinero sustraído declaró en Tribunales, pidió disculpas por lo sucedido y fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Darío Moreyra estuvo acompañado por miembros de la defensa oficial, hizo referencia a un consumo problemático de sustancias y pidió perdón por lo sucedido. En sintonía con el pedido del fiscal Fernando Berlingeri, la Justicia de Garantías convirtió la aprehensión en detención y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como adelantó este medio, el hecho se produjo minutos después de las diez de la mañana del sábado cuando el sujeto ingresó al local ubicado en Luro y Calaza. Allí amenazó a tres empleadas y dos clientas, sustrajo la recaudación del local y escapó corriendo del local.

“Tiró un arma al techo de una casa y la campera con el dinero en otro terreno, pero lo atraparon en la zona de Termas de Río Hondo casi Luro”, dijo uno de los testigos a efectivos de la comisaría sexta poco después.

Moreyra, que registra un par de procesos penales previos en Flagrancia de varios años atrás, pero no sentencias condenatorias, aguardará detenido la resolución de la excarcelación que solicitó su defensa.