“Me desperté con un tipo encapuchado que me tapó la boca”: así fue la brutal entradera a una jubilada

A la derecha: uno de los delincuentes huyendo tras la entradera a una abuela de 87 años.

Una mujer de 87 años sufrió el ingreso de tres hombres en plena madrugada y parte de la violenta entradera fue captada por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió este martes entre las 2.50 y las 4 de la madrugada, cuando tres hombres ingresaron por el frente de una casa de Falucho y Juncal, en el barrio Los Andes y sorprendieron a una mujer de 87 años. Luego huyeron y se tirotearon con la policía.

“Tenían una maquinita esas de cortar, como las que usan los bomberos así que si no ingresaban por ahí ingresaban por cualquier lado”, contó a 0223 un allegado de la víctima. En tal sentido, el hombre –que por seguridad no quiso dar su identidad- sostuvo que la mujer le contó que se despertó “con un tipo encapuchado que le tapó la boca” y "pedía guita”.

“Les dijo que era jubilada, que lo único que tenía era la jubilación. Pero querían más guita, pero todo se acortó porque una vecina los vio ingresar, así que llamó a la policía que tardó cinco minutos en llegar”, relató.

Según pudieron los ver vecinos a través de las cámaras de seguridad, había un Fiat Cronos gris y una moto “como apoyo”.

“Se fueron antes de que llegara el patrullero, quizás tenían algún tipo de información o vieron algún movimiento. Gracias a que los vecinos están en alerta porque hubo varios robos, duermen con un ojo abierto. Es más, justo estaban planeando marchar por la inseguridad antes de este hecho. Como salieron tan rápido (y luego se tirotearon con la policía), no se llegaron a robar nada, es más, se dejaron todas las herramientas y un celular”, completó la misma fuente.