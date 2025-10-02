A plena luz del día, robaron una moto en la puerta de un edificio en cuestión de minutos: "Era su herramienta laboral"
En el video se ve cómo actuaron los cuatro delincuentes que circulaban en bicicleta en pleno centro de la ciudad.
Un nuevo episodio de inseguridad en pleno centro de Mar del Plata quedó registrado en video. El hecho ocurrió sobre San Luis entre Moreno y Bolívar, donde cuatro delincuentes en bicicleta robaron una moto que estaba estacionada en la puerta de un edificio, a plena luz del día y ante la circulación de peatones.
Según se observa en las imágenes, los ladrones primero ingresaron a un local de valijas y bolsos para despistar, mientras analizaban la situación. Luego, con herramientas, cortaron la cadena que aseguraba la rueda trasera y rompieron el tambor de arranque. Finalmente, mientras algunos escaparon en bicicleta, uno de ellos se llevó la moto.
“Así roban a plena luz del día en pleno centro. El centro es tierra de nadie”, relató Sofía, una lectora de 0223 que envió las imágenes registradas por cámaras de seguridad instaladas allí.
Los delincuentes actuaron con total impunidad, en una zona muy transitada de la ciudad. La moto, según contó la mujer, era utilizada a diario por su dueño como medio de trabajo: "Era su herramienta laboral".
