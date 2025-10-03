El Papa Francisco tiene su calle en Mar del Plata: "Que nos inspire a ser una comunidad más unida, justa y humana"

La calle Papa Francisco es una realidad luego de que este viernes quede impuesto su nombre en Mitre, entre San Martín y 25 de Mayo, en el marco de un acto oficial. La iniciativa, presentada por la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, obtuvo rápidamente adhesión en comisiones y fue aprobada por unanimidad en sesión.

Durante la ceremonia, de la que participaron el intendente Guillermo Montenegro, el senador nacional Maximiliano Abad, el obispo diocesano Ernesto Giobando, funcionarios del Ejecutivo local, concejales e invitados especiales, Sánchez Herrero destacó: “Este es un logro de todo el Cuerpo Deliberativo concebido en recuerdo del argentino más universal. La calle Papa Francisco no es solo un homenaje; es también una declaración de principios: representa la humildad, la justicia social y la paz que él encarna. Su nombre en nuestra ciudad nos inspira a construir una comunidad unida, justa y humana”.

En el mismo sentido Sánchez Herrero expresó: “Hoy nos reunimos para rendir homenaje a una figura que trasciende fronteras, credos y diferencias: el Papa Francisco. Un hombre que, nacido en nuestra tierra supo llevar al mundo un mensaje de esperanza, humildad y fraternidad. Francisco es mucho más que el primer Papa argentino: es un símbolo vivo de cercanía con los más pobres, de diálogo en tiempos de división y de paz en medio de tantas guerras”.

Finalmente la presidenta del HCD puntualizó: “Tener en nuestra ciudad una calle con su nombre no es solo un gesto simbólico. Es una manera de mantener viva su enseñanza en la vida cotidiana. Cada vez que alguien lea ese nombre, será invitado a reflexionar sobre los valores que él encarna: la solidaridad, la misericordia, la justicia social y el respeto por la dignidad de toda persona”.

Cabe destacar que personal del Ente de Vialidad (Emvial) instaló los carteles nomencladores que indican el nombre Papa Francisco en el tramo de dos cuadras sobre la plaza San Martín, a metros de la Catedral.

“Así como las calles nos guían en el camino, que esta calle lleve también a generaciones futuras el recuerdo de un argentino universal que eligió la sencillez como su bandera y el amor como su misión. Que la presencia del nombre del Papa Francisco en nuestra ciudad nos inspire a ser una comunidad más unida, más justa y más humana”, cerró Sánchez Herrero.