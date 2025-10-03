Fin de semana con alerta meteorológico: cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

Si bien este viernes fue muy agradable durante las primeras horas del día, hacia la tarde refrescó y será aún más complejo durante el fin de semana. Es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que rige un alerta amarillo para este sábado en la ciudad y la zona.

El sábado comenzará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de alrededor de 14 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá a los 20 grados. Por su parte, el viento mantendrá su velocidad, aunque rotará hacia el noreste.

Según el SMN, el tiempo va a empeorar durante la tarde ya que se esperan tormentas aisladas con una temperatura de 22 grados y viento del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la noche llegará la peor parte. Según el organismo, la ciudad será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, pudiendo ser puntualmente superiores.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente. La temperatura alcanzará los 17 grados, y el viento llegará desde el sur entre 32 y 41 kilómetros por hora.