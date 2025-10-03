¡Que desahogo! Una victoria de oro de Aldosivi en la casa del puntero

Al igual que en el Apertura, cuando les tocó vencer a Argentinos, Justo Giani fue el encargado de abrir el marcador y cortar una larga sequía. (Foto: Prensa Aldosivi)

Más que tres puntos. El triunfo de Aldosivi en Santa Fe vale muchísimo. Con un desgaste conmovedor, con una actitud que demuestra el compromiso del equipo para tratar de lograr la permanencia. El conjunto de Guillermo Farré supo sufrir, lo abrió en una pelota parada, lo aguantó con personalidad y lo definió con una corrida en el final para ganar por 2 a 0 en la casa del líder de la Zona A y que el sueño de Primera vuelva a tomar forma.

El primer tiempo fue un partidazo, porque los dos intentaron, priorizaron el arco rival que el propio y se hizo de ida y vuelta. Aldosivi tenía como objetivo probar desde afuera del área, y así hizo exigir en dos oportunidades a Tagliamonte. Del otro lado, Pittón estrelló un remate en el travesaño, picó en la línea y Gamba no la pudo empujar de cabeza casi sobre la meta.

El trabajo de De La Vega era conmovedor. El delantero luchaba cada pelota y le daba respiro a sus compañeros para descansar lejos de Carranza. Por juego, parecía ser más el local, Tarragona tuvo dos claras, pero no las pudo aprovechar y terminó mejor el "tiburón" con una acción que Cabral, en área chica, la tiró afuera, y con un derechazo de De La Vega bien despejado por el arquero.

El complemento mantuvo la misma tónica, Unión parecía con más piernas y era más peligroso con pelota en movimiento. Un desborde de Del Blanco se desvió, pegó en el travesaño e, increiblemente, Tarragona lo erró abajo el arco. Aldosivi fue letal con pelota parada. A los 18', Moya ganó tras un córner de Román y Justo Giani puso la punta del botín zurdo para meterla lejos de Tagliamonte y sellar un gol muy esperado (cortó una sequía de 643 minutos, desde el tanto convertido frente a Barracas).

Con la ventaja, el "tiburón" ganó en tranquilidad y el "tatengue" se puso nervioso. Giani tuvo el golpe letal en un cabezazo que sacó pintura en la base del caño derecho. Madelón sumó gente en ataque pero no lo hizo más peligroso. Farré refrescó el equipo que mostraba cansancio, pero que podía pararse lejos de su arquero.

Cuando Unión empujaba sin ideas, y tras un córner en contra, llegó la contra que fue decisiva. Increíble corrida de Natanael Guzmán, pase en el momento justo y definición perfecta de Giuliano Cerato, que después de 100 minutos tuvo aire para correr de área a área, tener lucidez para pensar, definir y alimentar la ilusión de todo Aldosivi.

Síntesis

Unión (0): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Lucas Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Cambios: ST Nicolás Palavecino y Augusto Solari por Palacios y Fragapane, 34' Diego Díaz y Agustín Colazo por Martínez y Gamba, y 44' Claudio Corvalán por Del Blanco.

Aldosivi (1): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Moya y Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi y Tiago Serrago; Justo Giani, Facundo De La Vega y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 33' Natanael Guzmán y Tobías Cervera por Palavecino y De La Vega, 43' Ignacio Guerrico y Martín García por Román y Serrago, y 50' Gonzalo Mottes por Giani.

Goles: ST 18' Giani (A) y 52' Cerato (A).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: “15 de Abril”.

