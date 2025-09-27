Argentinos lo rompió en una ráfaga y Aldosivi sigue muy complicado

No puede y no liga. El remate de Ceratto fue una de las más claras en el primer tiempo. (Foto: Prensa Argentinos)

El panorama es cada vez más complicado. Aldosivi tiene un claro problema en ataque, le cuesta horrores convertir goles (hizo uno solo en 10 fechas) y en los encuentros equilibrados, una jugada lo desarticula y no tiene cómo remontarlo. Encima, Argentinos Juniors, que juega bien pero no había podido imponerse con claridad en el "José María Minella", encontró dos goles en tres minutos para romper el marcador y el partido, ganarle 2 a 0 al equipo de Guillermo Farré que perdió en sus tres presentaciones y se sigue hundiendo en la lucha del descenso.

Todo lo que se pueda analizar del partido pasa a un segundo plano. Porque de nada sirve que Aldosivi haya jugado un partido correcto hasta la media hora del segundo tiempo si, en un abrir y cerrar de ojos, recibió dos goles y se quedó sin nada ante su gente que se bancó estoica la lluvia que no paró en ningún momento. Encima, "Rochi" González cometió una irresponsabilidad y se hizo echar para cerrar el juego con una pobre imagen.



Después de un arranque favorable a la visita, pero que no pudo llegar a fondo, el "tiburón" se acomodó, lo peleó en el medio y tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo. Un remate de Cerato desde lejos que cacheteó Diego Rodríguez y reventó el travesaño, levantó el "uh" de las tribunas; un mano a mano de Facundo De La Vega que se encontró con un rápido achique del "Ruso", fue la otra que no logró aprovechar. De Argentinos, mucho pase y poca profundidad, apenas una buena intervención de Carranza para evitar que Viveros empujara por atrás de todos.

El complemento no fue muy diferente, el "bicho" fue el que más quiso pero no llevó peligro, todo se resumía a lo que pudiera hacer Hernán López Muñoz. Y el sobrino de Maradona apareció en toda su dimensión en una ráfaga, para poner un pase milimetríco para Lescano que tiró al medio y Giuliano Cerato, confundido por un "silbatazo" que llegó desde la platea, dudó y la terminó metiendo en su propio arco. Ese gol lo derrumbó al "tiburón" que antes de que se pudiera reponer, volvió a sacar del medio. Giaccone desbordó libre por derecha, exigió a Carranza que respondió bien pero el rebote fue a la zurda de López Muñoz que sólo la tuvo que empujar.

No hubo tiempo para más. Argentinos se conformó y parecía que si aceleraba podía conseguir el tercero. La otra mala de la jornada fue la expulsión de Rodrigo González, uno de los referentes el equipo, que ingresó y metió una patada descalificadora que terminó en su expulsión ante el descontento de la gente que se lo hizo saber.

Cinco derrotas. Último en la tabla de posiciones, anual y de promedios. El presente de Aldosivi es muy complicado pero las chances matemáticas y lo hecho en una parte del partido lo mantienen con chances de salvación. Difícil, pero no imposible.

Síntesis

Aldosivi (0): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi y Federico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani y Tiago Serrago; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 12' Emiliano Rodríguez por De La Vega, 26' Ayrton Preciado y Marcelo Esponda por Serrago y Gino, y 36' Tobías Cervera y Rodrigo González por Giani y Palavecino.

Argentinos Juniors (2): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Alvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Cambios: ST 17' Lautaro Giaccone y Diego Porcel por Viveros y Oroz, 36' Román Riquelme y Lucas Gómez por Molina y Lescano, y 41' Joaquín Gho por López Muñoz.

Goles: ST 31' Cerato, en contra (Ar) y 34' Sebastián Prieto (Ar).

Incidencias: ST 45' expulsado González (Al)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: José María Minella.

