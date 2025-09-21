No hubo "milagro": Aldosivi perdió con Tigre y sigue hundido en el descenso

El intento de Justo Giani. El "tiburón" intentó, pero el poco tiempo, el resultado adverso y el apuro fueron un combo demasiado complicado. (Foto: Prensa Aldosivi)

Como era de esperar, poco iba a pasar. En los encuentros que queda tan poco tiempo, es difícil que algo cambie. Aldosivi soñaba con un milagro que no sucedió, el resultado se mantuvo 2 a 0 como había finalizado en el momento de la suspensión. Tigre no le dio posibilidades al "tiburón", que puso un equipo pero no logró llegar con peligro. Tampoco tuvo trabajo Jorge Carranza y el conjunto marplatense se vuelve con otra derrota, último en la tabla de posiciones y promedios junto a San Martín de San Juan y esperando una derrota de Talleres de Córdoba para que se mantenga en esa pelea. El próximo sábado, vuelve al Minella frente a Argentinos Juniors.

Síntesis

Tigre (2): Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Tomás Cardona; Diego Sosa, Jabes Saralegui, Jalil Elías y Julián López; Sebastián Medina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Aldosivi (0); Jorge Carranza; Santiago Moya y Gonzalo Mottes; Tobías Leiva, Tiago Serrago, Justo Giani y Fernando Román; Agustín Palavecino Emiliano Rodríguez, Facundo De La Vega y Ayrton Preciado. DT: Guillermo Farré.

Goles: Sábado PT 10' Russo (T) y 37' Romero (T).

Incidencias: El partido estaba 2 a 0 para Tigre y se completaron los 17' restantes tras la suspensión del sábado. Se jugaron un tiempo de 9' y otro de 8' más cuatro de adición.

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: “José Della Giovanna”.