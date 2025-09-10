Farré fue presentado oficialmente en Aldosivi y tiene muy claro el objetivo: "Hoy necesitamos resultados"

Comenzó un nuevo ciclo en Aldosivi y hay mucha expectativa para intentar lograr la permanencia en Primera División. Hace una semana, Guillermo Farré asumió como nuevo técnico, tras la salida de Mariano Charlier, y este miércoles tuvo su primer contacto con la prensa con una conferencia en la que contó sus sensaciones y sus objetivos, con poco tiempo por delante y mucho en juego.

El primero en hablar fue el presidente Hernán Tillous, que le dio la bienvenida al entrenador y aprovechó para remarcar que el "club sigue creciendo, más allá de lo deportivo, también en lo institucional, llegamos al récord de socios que asciende a 5400 socios y eso es fundamental para seguir creciendo".

Luego llegaron las preguntas que fueron apuntadas al flamante director técnico, que reconoció lo que lo motivó para agarrar en este momento difícil desde lo deportivo. "El desafío de algo tan intenso como es la realidad que nos toca afrontar es lo que nos moviliza. Ante las adversidades uno empieza a sacar su mejor versión, para tratar de revertir es una situación que no es la ideal, pero que visualiza hacia adelante cosas positivas. Viendo y analizando la conformación del plantel, con muchos jóvenes, jugadores que todavía tienen mucho más para ofrecer, hace que uno se sienta con ilusión. Me encontré una institución que me ha sorprendido, tiene unas instalaciones y un desenvolvimiento interno que amerita cuidar esta plaza de Primera División. El club está en un crecimiento muy importante y hay que defender este lugar", remarcó una y otra vez, destacando la infraestructura del "tiburón", algo que muchos dicen y que no tiene nada que envidiarle a los principales equipos de la categoría.

En lo futbolístico, la mirada también está clara y bien apuntada: "Tenemos claro que lo primero que necesitamos ahora es conseguir resultados positivos. Más allá del idealismo que uno pueda tener en cuanto a estilo de juego, hay que ser inteligente y conocer el material que tenés dentro del plantel y sacarle el mayor provecho a cada uno", sentenció.

Respecto a lo que se encontró, si bien esta etapa no da tiempo para el largo plazo, entiende que "Aldosivi viene en un proyecto desde hace mucho tiempo, se ve en el predio, en los jugadores que van subiendo. Después, en Primera es difícil estabilizarse y no te da tiempo. El club tiene visión a futuro y en algún momento eso da frutos. Lleva tiempo, es un proyecto, pero en este momento sabemos que la urgencia lleva a pensar en los resultados".

Además, en lo que toca a él y su cuerpo técnico en esta parte del certamen, explicó que "cuando se hacen cambios lo que se está buscando es una mejora en varios aspectos. Lo anímico es importante y el resultado es lo que marca el ánimo de los jugadores. Cuando llegamos, la gestión de grupo pasa por generar dinámicas de entrenamiento, que el jugador perciba una relajación, una exigencia, que venga motivado a entrenar, que entiendan que lo que pasó no se pueda volver atrás, pero sí mirando para adelante cumplir el objetivo que tenemos de acá al final del torneo. Me encontré un plantel muy predispuesto, con muchas ganas de salir adelante".

Y destacó que "no venimos a cambiar nada, venimos a mejorar a cada uno. Tenemos un plantel que tiene mucho para dar y queremos ayudarlos a que eleven su rendimiento".