Mala Sangre y un tributo a Oktubre imperdible en Mar del Plata

Este sábado 4 de octubre a las 21, la banda marplatense Mala sangre presentará un show imperdible en el Concert Bar ubicado en Juan B. Justo 620. En esta ocasión especial, el grupo rendirá homenaje a Oktubre, el mítico álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, interpretándolo en vivo de principio a fin. La banda invitada de la velada será Black Jack (Tributo a AC/DC)

Con una puesta en escena poderosa y una fidelidad sonora que respeta la esencia de los Redondos, Mala Sangre invita a revivir una de las obras más emblemáticas del rock nacional, en una noche que promete emoción, energía y celebración colectiva.

Mala Sangre nació a fines de 1993 con la idea de revivir clásicos del rock nacional. La formación original fue un cuarteto, pero con el paso del tiempo la banda atravesó varios cambios hasta consolidar la actual, la que más perduró en su historia.

Las entradas se encuentran en venta a traves de Articket o en puntos de venta físicos en Belgrano 3420 y San Martín 3263