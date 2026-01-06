¿En oruga o a cocoho? las opciones de Mirtha Legrand para ir al teatro

Mirtha Legrand es una de las figuras que hizo de su verano en Mar del Plata un clásico. Durante su estadia, "la Chiqui" no solo combina descanso con la grabacion de su clásico programa sino que además cumple con el ritual de asistir a la mayor cantidad de obras de teatro posibles, pero este verano hay una de las piezas que no puede ver por la disposición del teatro y trasladó la inquitud al elenco.

La obra en cuestión es "La cena de los tontos" protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermudez y Laurita Fernández y tanto los artistas que forman parte del elenco como los productores buscan la forma de solucionar el problema, ya que el teatro no cuenta con ascensor y subir los peldaños hasta llegar a la sala del Teatro Neptuno es complejo para la conductora.

"Mirtha se quejó", confesó Martín Bossi en diálogo con Blender. "El teatro tiene 17 escalones, y claro es mucho, yo dije la llevo a cococho", explicó el multifacético artista. "Hay una oruga en la baranda, en la que ponen un asiento y ahi suben al público, pero Mirtha no quiere saber nada con eso porque sacan fotos, imaginate a Mirtha en la oruga", bromeó.

Otra de las opciones que barajó el comediante fue que suba "como Cleopatra" o llevar la obra al Hotel donde se hospeda cada verano. "Es un drama, va a llamar para reclamar que no pudo vernos", cerró.

"La cena de los tontos" es una de las obras más elegidas por marplatenses y turistas desde que comenzó la temporada. Las entradas están a la venta.