Desde enero, Dinosaurios y el Mundo Jurásico iniciará sus funciones distendidas

Modificaron estímulos del entorno para evitar crisis o malestar, con atenuación sensorial y libertad de movimiento dentro de la exhibición.

“Dinosaurios y el Mundo Jurásico” conquista a grandes y chicos en esta temporada con más de 1200 visitas diarias. Y para que el entretenimiento sea verdaderamente universal, durante todos los lunes de enero habrá funciones distendidas disponibles para personas que presentan neurodivergencias, trastorno del espectro autista (TEA) o hipersensibilidad sensorial.

De esta manera y gracias al asesoramiento de integrantes de la asociación civil marplatense Mundo Azul, la experiencia que se viene desarrollando en Juan B. Justo al 60 tendrá todos los lunes un horario preparado para recibir a infancias, jóvenes y adultos con neurodivergencias.

La primera función fue este lunes y desde el próximo será a las 15:40. Las entradas ya se encuentran disponibles en este enlace o en la boletería ubicada en Feridomo, donde aquellos visitantes que cuenten con CUD pueden presentar su documentación para el ingreso.

Si bien “Dinosaurios…” es una experiencia amigable desde su gesta, en los mencionados horarios se modificaron algunos estímulos del entorno para evitar crisis o malestar, con atenuación sensorial y libertad de movimiento dentro de la exhibición, entendiendo que algunos asistentes pueden necesitar deambular o manifestar sus emociones de forma sonora.

Las funciones distendidas buscan crear un entorno de mayor tolerancia y acompañamiento, libre de prejuicios para las familias y que puedan disfrutar de la majestuosidad de los dinosaurios en un clima de calma y contención.

“Dinosaurios & El Mundo Jurásico” es una producción de Eureka Pop Entertainment con un recorrido que reúne a más de 30 dinosaurios animatrónicos de tamaño real, creados con tecnología de última generación. Entre ellos, una de las estrellas absolutas: un T-Rex gigante de 10 metros, cuya presencia imponente promete dejar sin aliento a todos los visitantes. También habrá velociraptors en acción, triceratops monumentales y criaturas que parecen salidas de un verdadero parque jurásico que cobra vida frente a los ojos del público.

Todas estas atracciones están perfectamente acompañadas y resguardadas por los científicos más queridos de Mar del Plata y zona: "Los científicos locos" que, con humor, energía y conocimientos didácticos, son quienes guían a las familias en una aventura irrepetible.

También podrán encontrar areneros paleontológicos, donde las chicas y chicos se convertirán en auténticos exploradores en busca de fósiles; espacios de dibujo e interacción, ideales para desplegar la creatividad y diseñar criaturas prehistóricas; un microcine con lentes de realidad virtual jurásica que transporta a un ecosistema 360° lleno de dinosaurios; y recorridos guiados con información científica accesible y fascinante para todas las edades.

“Dinosaurios & El Mundo Jurásico” se presenta como un plan perfecto para estas vacaciones: educativo, monumental y pensado para que la familia completa disfrute por igual. Con espacios fotográficos, teatro inmersivo, juegos interactivos y espectáculos en vivo, la propuesta invita a entrar en otro mundo.