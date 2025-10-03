Rompió la luneta de un auto, se llevó algunas pertenencias y lo atraparon

Un hombre de 35 años que el viernes a la madrugada robó algunas pertenencias del interior de un auto estacionado en Bolívar e Hipólito Yrigoyen fue aprehendido por personal policial a trescientos metros del lugar.

Cerca de las cuatro y media de la madrugada los efectivos del Comando de Patrullas y de la Patrulla Municipal interceptaron en San Luis casi Colón al sujeto que había dañado el vidrio trasero del Peugeot 206 y que sustrajo las pertenencias que la víctima reconoció como propia poco después.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera se lo notificó de la formación de una causa por robo.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso su traslado a Tribunales para prestar declaración.