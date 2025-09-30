Lo apuñalaron en el pecho, contó lo que pasó y murió: tenía 36 años

Un hombre de 36 años fue asesinado de una puñalada en el tórax. Ocurrió en la noche de este lunes en inmediaciones de Matheu y Suárez, en el barrio Nuevo Alberdi, de Rosario. Las primeras medidas del caso fueron solicitadas por el fiscal Patricio Saldutti, de turno en la unidad de Homicidios Dolosos.

Nahuel Fernando Brulé, la víctima, alcanzó a relatar ante la Policía que estaba tomando unas bebidas con unos amigos. Agregó que luego se dirigió a pie a su casa y en el camino fue atacado por tres delincuentes que le sacaron la billetera, el celular, las zapatillas y le dieron un puntazo.

De acuerdo a datos brindados desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Brulé tenía antecedentes por robo calificado, lesiones y resistencia a la autoridad. En 2023 había sido aprehendido con un arma de fuego y años atrás había sido sindicado por una balacera en la que había resultado herido un hombre.

El fiscal Saldutti ordenó enviar el cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. También solicitó a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones la toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia.