El dólar subió casi $100 en cuatro ruedas: cómo cerró este jueves

El dólar mayorista volvió a subir por cuarta jornada al hilo y ya acumula casi $100 en lo que va de la semana. Con el fin de la liquidación extraordinaria del campo y las dudas del mercado, la divisa subió $1,5 y cerró $1.424,5 este jueves 2 de octubre.

A nivel minorista, el dólar cayó y cerró a $1.401,38 para la compra y a $1.454,16 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central de la República Argentina (Bcra). En el Banco Nación (BNA) la divisa cerró a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta y quedó en la misma línea que el oficial.

El dólar MEP opera a $1.526,69 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.574,32 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,54.