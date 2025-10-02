El motivo del triple crimen de Florencio Varela: "Casi 400 kilos de droga"

En la causa por el triple crimen de Florencio Varela surgió una nueva hipótesis: una de las víctimas habría intentado robar un cargamento de más de 400 kilos de droga, lo que se perfila como un posible móvil de los asesinatos de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El dato fue revelado por el abogado Guillermo Endi, defensor de dos imputados, quien sostuvo que la versión provino de una mujer del barrio. Según su relato, Lara, de 15 años, detectó la existencia del cargamento y, junto a personas de confianza, habría ideado un plan para apoderarse de la droga, incluso recurriendo a “dormir” al dueño de la mercadería.

La hipótesis apunta a que los jóvenes involucrados esperaban encontrar dinero, pero en realidad se toparon con un cargamento millonario de droga. Para los investigadores, ese intento de robo derivó en una represalia inmediata: las tres adolescentes fueron torturadas y asesinadas con saña como mensaje mafioso.

De confirmarse, el caso se enmarca de lleno en una disputa narco en el sur del conurbano bonaerense. La hipótesis desplaza otras versiones sobre celos o conflictos de dinero y refuerza la idea de un crimen organizado vinculado directamente al negocio de la droga.

Endi aclaró que la droga no pertenecería al “Pequeño J”, jefe narco señalado como autor intelectual, aunque la Justicia sospecha que podría tratarse de un envío de un cartel regional. Mientras tanto, se investiga la verdadera propiedad del cargamento y la posible red de cómplices que participó en el plan.

El avance de esta línea investigativa reconfigura el expediente judicial y agrava la situación de los detenidos. Al mismo tiempo, expone el impacto del narcotráfico en barrios vulnerables, donde adolescentes pueden quedar atrapados en entramados criminales que terminan en tragedias como la que sacudió a Florencio Varela.