Lussich y Pallares llegan con un espectáculo "al desnudo" a Mar del Plata

Los periodistas desembarcan en Mar del Plata este sábado con un espectáculo en el que revelan secretos de la farándula

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores de “Intrusos 25 años” , llegan a la sala Melany del Centro de Arte Mdq (San Luis 1750) el próximo sábado 1 de noviembre a las 21, con una cabalgata de historias, anécdotas, mitos y leyendas del mundo de la farándula nacional y mucha diversión.

Tras consagrarse como dupla de conductores televisivos en “Intrusos” y “Socios del espectáculo” traen al escenario un repaso de los nombres más populares de la tv y cuentan datos desconocidos del mundo de los famosos, pero sobre todo sus historias personales y sus trabajos juntos y por separado.



Cómo se convirtieron en socios y amigos tiene su historia: la van contando con mucho humor y revelarán, además, detalles no aptos para televisión que jamás se animaron a contar hasta ahora.



Animadores de “Los escandalones” y “Las bombas”, cuentan los chimentos más entretenidos de una manera diferente, con canciones, bailes y sobre todo, mucho humor. Todo ese universo aparecerá en este encuentro con el público teatral en un espectáculo imperdible que fusiona el estilo del stand up comedy y el contrapunto de sketchs televisivos como el de “Borges y Alvarez” que hicieron brillar los capo cómicos Olmedo y Portales.

Las entradas se encuentran a la venta en Plateanet y boletería del teatro.