Lussich y Pallares llegan con un espectáculo "al desnudo" a Mar del Plata
Los periodistas de espectáculos del momento desembarcan en la ciudad con un espectáculo que promete revelar lo que no cuentan al aire.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores de “Intrusos 25 años” , llegan a la sala Melany del Centro de Arte Mdq (San Luis 1750) el próximo sábado 1 de noviembre a las 21, con una cabalgata de historias, anécdotas, mitos y leyendas del mundo de la farándula nacional y mucha diversión.
Tras consagrarse como dupla de conductores televisivos en “Intrusos” y “Socios del espectáculo” traen al escenario un repaso de los nombres más populares de la tv y cuentan datos desconocidos del mundo de los famosos, pero sobre todo sus historias personales y sus trabajos juntos y por separado.
Cómo se convirtieron en socios y amigos tiene su historia: la van contando con mucho humor y revelarán, además, detalles no aptos para televisión que jamás se animaron a contar hasta ahora.
Animadores de “Los escandalones” y “Las bombas”, cuentan los chimentos más entretenidos de una manera diferente, con canciones, bailes y sobre todo, mucho humor. Todo ese universo aparecerá en este encuentro con el público teatral en un espectáculo imperdible que fusiona el estilo del stand up comedy y el contrapunto de sketchs televisivos como el de “Borges y Alvarez” que hicieron brillar los capo cómicos Olmedo y Portales.
Las entradas se encuentran a la venta en Plateanet y boletería del teatro.
Temas
Lo más
leído