Brandoni, Suar y Bossi entre los confirmados para la temporada 2026: qué pasa con los precios amigables

Se acerca la temporada de verano y, de a poco la cartelera de teatro va tomando forma. En las últimas horas, el productor Carlos Rottemberg, confirmó una nueva obra. Se trata de "La cena de los tontos", protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Martín Bossi y Laura Fernández. La obra, promete ser una de las puestas fuertes del verano 2026 y, indicaron estrenará el 26 de diciembre.

La pieza teatral se suma a "Made in Lanús" que tuvo una primera función este fin de semana "para el público marplatense" y retornará a la ciudad el 5 de enero para celebrar los 40 años del estreno. El elenco está integrado por Cecilia Dopazo, Esteban Meloni, Alberto Ajaka y Malena Solda y cuenta con la dirección de Luis Brandoni.

Brandoni, tendrá esta temporada dos obras en cartel. Además de estar en la función de director de Made in Lanús, protagonizará junto a Soledad Silveyra "Quién es quien".

Una actriz renombrada que vuelve a Mar del Plata es Florencia Peña. Tras ser una de las líderes de la taquilla 2025, vuelve a la ciudad con una nueva apuesta: "Pretty Woman, el musical", la adaptación de la icónica película protagonizada por Julia Roberts. La última propuesta del Multiteatro es “Una Clase Especial”, con Damián De Santo y Martín Seefeld.

Estas obras podrán verse en las salas Mar del Plata, Lido, Neptuno, Bristol, América y Atlas. Además, el productor confirmó que este año, mantendrá la política de precios amigables para esta temporada.

"Ajustes finales de la nueva edición “Precios Amigables”, nuestra marca registrada para la venta de entradas teatrales en la temporada marplatense. El anuncio oficial será en noviembre, en un encuentro entre la prensa nacional y todos los protagonistas de nuestra cartelera 2026", informó Rottemberg en su cuenta de X.



