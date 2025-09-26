Gran Casting para una obra inspirada en el mundo de Harry Potter

¿Soñas con subir a un escenario y formar parte de una de las producciones teatrales de la temporada? Petón Producciones llevará a cabo este domingo 28 de septiembre desde las 14 en el Teatro Victoria, Rivadavia 2380, un casting abierto para mayores de 16 años, de cara al estreno de su obra “El niño que vivió”.

Inspirada en el mundo de magia de Harry Potter, la obra invitará a niños y preadolescentes a vivir un momento de alegría, música y sorpresa en cada función, de la mano de artistas locales o regionales que quieran formar parte. A tal fin, se buscan actores-actrices, cantantes, bailarines/as para completar el reparto principal y el elenco de apoyo.

El día del casting se les dará una planilla a llenar con sus datos personales y en caso audicionar para canto, tendrán que presentarse con un pendrive el cual deberá contener la pista de la canción a cantar y/o cantar a capella por un minuto.

En las disciplinas de actuación y baile no es necesario llevar nada preparado, se les marcará una escena en el momento.

“Como todos los años queremos que nuestros infantiles conquisten al público de temporada y les regalen un buen momento en familia. Y como desde hace más de una década, apostamos al talento local, a los artistas de nuestra querida Mar del Plata y zona”, indicó Carlos Petón Vinciguerra, director del espacio.