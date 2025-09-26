Dante Gebel realizó tres funciones a sala llena en Mar del Plata con "Presidante"

Dante Gebel volvió a Mar del Plata después de dos décadas y lo hizo con un éxito contundente: tres funciones totalmente agotadas de su espectáculo Presidante, que generó un fenómeno social marcado por la emoción, la reflexión y el humor. Miles de personas se acercaron al teatro para disfrutar de una propuesta que trasciende lo artístico y se instala como un verdadero manifiesto social.

La ciudad balnearia se convirtió en la número 69 de la gira nacional, la primera que Gebel encara desde 2005, cuando recorrió el país con El Inmortal. El regreso tuvo una respuesta inmediata del público, al punto de que muchos seguidores se quedaron sin poder acceder a las entradas por la alta demanda.

Uno de los rasgos más destacados del fenómeno Presidante es la diversidad de su convocatoria: en cada ciudad, el show reúne a dirigentes políticos de distintas corrientes, sindicalistas, empresarios, líderes religiosos y ciudadanos comunes. Esa amplitud refleja no solo su popularidad, sino también la potencia de los mensajes de Gebel, capaces de interpelar a públicos heterogéneos más allá de ideologías o credos.

El proyecto tiene además un costado solidario: todo lo recaudado permanece en el país y se destina a acciones concretas en cada provincia. En Mar del Plata, por ejemplo, se realizaron mejoras en la Escuela Secundaria N° 30 del barrio Centenario, con obras de infraestructura y donaciones de equipamiento. Cercanos al conductor adelantaron también que se prepara una colaboración importante en el ámbito de la salud pública.

Presidante no es un espectáculo político, pero plantea con humor y sensibilidad cómo sería una Argentina gobernada desde los valores humanos y el sentido común. Con un estilo que combina stand up, relato inspiracional y monólogo emotivo, Gebel aborda temas como la educación, la salud mental, la familia y los sueños colectivos, proponiendo imaginar el país que podría ser.

Tras su paso por Mar del Plata, donde el público lo ovacionó de pie en cada función, quedó instalado un deseo compartido entre sus seguidores: que Dante Gebel regrese en la próxima temporada de verano para volver a llenar los teatros de la ciudad.