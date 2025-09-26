¿El Johnny Depp argentino? Quién es el mago elegido para interpretar a Willy Wonka

Agustín "Soy Rada" Aristarán, comediante, actor, ilusionista y músico, está en la mira de la producción de "Charlie y la fábrica de chocolate", el musical que desembarcará en el invierno de 2026 en el icónico Teatro Gran Rex.

Aunque el contrato aún no está firmado y no hay nada confirmado la intención es clara: Soy Rada es el favorito para ponerse el sombrero de copa y abrir las puertas de la fábrica más fantástica del universo teatral. Su carisma, su timing escénico y su capacidad para conectar con públicos de todas las edades lo convierten en el candidato ideal para interpretar al personaje que Johnny Depp inmortalizó en la versión de Tim Burton.

Así, mientras agota funciones con Chanta en el Metropolitan, bajo la dirección de Marcelo Caballero, el artista sueña con este nuevo desafío que lo llevaría a compartir escenario con talentos infantiles que todavía están en proceso de audición y, a su vez con un equipo creativo que ya dejó huella en la cartelera nacional con éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock.

Basado en la novela de Roald Dahl que popularizó en cine Tim Burton y en la versión teatral dirigida por Sam Mendes que brilló en el West End y Broadway, Charlie y la fábrica de chocolate, será una experiencia sensorial y visual que nos invitará a recorrer junto a Charlie Bucket y los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados un mundo donde todo es posible.

En cuanto a los castings para los interesados es importante destacar que la producción, a cargo de Ozono, MP y Los Rottemberg está en busca de niños y niñas de entre 9 y 12 años (o que aparenten esa edad) con habilidades en canto, actuación y danza. Algunos personajes requerirán formación en estilos como jazz, pop, urbano e incluso danza clásica. La apuesta es ambiciosa y espectacular, con una puesta en escena que promete música, magia y emoción en cada rincón del teatro.