¿Fan del cine japonés? No te pierdas estos clásicos del Festival

La Embajada de Japón en Argentina junto a la Japan Foundation celebra una nueva participación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que este año celebra su 40ª edición.

En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de un foco dedicado al director Yuzo Kawashima, figura fundamental del cine japonés de posguerra, reconocido por su mirada irónica y humanista sobre la sociedad de su tiempo.

El ciclo incluye cinco películas remasterizadas que se proyectarán en el marco del festival

Sun in the Last Days of the Shogunate (1957) Considerada una de las mejores comedias del cine japonés, retrata con ironía la vida en un burdel durante los últimos días del shogunato Tokugawa.

Suzaki Paradise: Red Light District (1956) Un drama urbano sobre los sueños y frustraciones de una joven pareja en los márgenes del Tokio de posguerra.

The Temple of Wild Geese (1962) Historia de deseo y redención ambientada en un templo budista, donde Kawashima explora las tensiones entre espiritualidad y pasión.

Elegant Beast (1962) Sátira mordaz sobre la hipocresía y el oportunismo en la sociedad japonesa contemporánea, protagonizada por un elenco de brillantes actores.

A Geisha’s Diary (1960) Retrato sensible del mundo de las geishas y sus dilemas frente a la modernización del Japón de los años 60.

Estas obras reflejan el talento narrativo de Kawashima, su aguda observación social y su influencia en generaciones posteriores de cineastas japoneses.