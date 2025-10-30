Video: así atraparon al violador reincidente cuando quería huir hacia el campo

A 102 kilómetros de Mar del Plata, sin recursos tras escapar de la casa que allanaron y merodeando establecimientos rurales. Así cayó el miércoles por la tarde Sergio Lucero, el sujeto condenado en 2018 por abuso que estaba en libertad asistida y que volvió a violar a una mujer apenas salió de prisión.

De a poco se conocen más detalles de la historia del sujeto de 45 años que 0223 adelantó este jueves, día en que el imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal se negó a declarar en Tribunales. A ese lugar tras la detención que efectivos del Comando de Patrullas Rural de Balcarce hicieron el miércoles por la tarde.

Fue en el marco de los operativos de saturación que se están implementando en todo el partido de Balcarce en conjunto con las demás fuerzas de seguridad, que miembros de esa repartición identificaron a la altura del kilómetro 294 de la ruta provincial 29 a un sujeto que se encontraba merodeando los establecimientos rurales de la zona sin justificación.

Los uniformados cursando los datos personales del sujeto por Radio Estación de Policía Mar del Plata establecieron que era la persona que tenía desde pocas horas antes un pedido de captura activa solicitado por la Juez de Garantías Rosa Frende. Tras el reconocimiento de rigor, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán donde seguirá alojado tras negarse a declarar en la fiscalía a cargo de Carlos Russo.

Tal como se informó, el imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal había sido condenado en mayo de 2018 a nueve años de prisión tras un debate que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4. Si bien la pena impuesta tiene vencimiento el 29 de enero del año próximo, conforme a la Ley de Ejecución Penal obtuvo la libertad asistida a cuatro meses del vencimiento de la pena.

Lucero había conocido a la víctima de 47 años hace dos meses en la feria de Plaza Rocha y el viernes pasado se juntaron a comer en la casa del imputado en la calle Brown al 8800. Tras cenar, la mujer comenzó a sentirse mal y allí el sujeto la obligó a practicarle sexo oral para luego penetrarla vía anal y vaginal.

Según la exposición de la denunciante en la Comisaría de la Mujer y la Familia, al día siguiente Lucero la llevó a su casa donde nuevamente la accedió vía anal y vaginal usando profilácticos. La mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada.