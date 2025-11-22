Con la Banda Sinfónica, la Sociedad Italiana “Las Tres Venecias” festeja sus 71 años

La Banda Sinfónica Municipal tocará las canciones más esperadas de la comunidad italiana.

La Sociedad Italiana “Las Tres Venecias” cumple 71 años y lo festeja a lo grande con música y una invitación muy especial.

Se trata de un evento que contará con la Banda Sinfónica Municipal dirigida por el maestro José Maria Ulla, que brindará un concierto con joyas musicales del mundo italiano de todos los tiempos.

Se podrán escuchar obras de Verdi, Puccini, Albinoni, como así también clásicas arias y canzonettas. "Contaremos para ello con la destacada presencia del tenor Antonio Grieco y de nuestro solista de oboe, Hernan Apaolaza", detallaron desde la institución.

Este 71º aniversario se celebrará este domingo 23 de noviembre a las 20 en la parroquia San José (Matheu 3349). La entrada es libre y gratuita (por orden de llegada, hasta agotar la capacidad).