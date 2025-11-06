La cerveza artesanal de fiesta: Baum cumple 15 años y “tira” la fábrica por la ventana

.El próximo sábado 15 de noviembre a las 19 en la fábrica ubicada en Pehuajó 263 tendrá lugar la Baum Fest ¡Edición Aniversario! con mucha cerveza, opciones gastronómicas y grandes artistas: para abrir la velada Leo García tocará todos sus hits y otros tantos infalibles del rock nacional, continuará con el live set de la Dj Den Zayat y continuará bien arriba con la banda Al Límite Cumbia, para poner a bailar a los cientos de marplatenses que se acerquen a festejar.

Las entradas ya están a la venta en Articket e incluyen un ecovaso más consumición a través del link https://articket.com.ar/BAUM-ANIVERSARIO/ o en la bio de @cervezabaum en Instagram.

Y como la fiesta se disfruta entre varios, si faltaba una señal para juntarse, es la promo 4x3 en compra de tickets en el mismo link antes mencionado.

Con el anuncio de la fiesta, llegó a su fin el concurso “Entre pintas”, en el cual participaron clientes de todo el país contando sus anécdotas en los locales de Baum. Las más votadas en las redes de la cervecería fueron la de Alejandra Bustamante (Bs As), quien obtuvo sus 2 entradas a la fiesta con traslado y alojamiento, al contar “De tanto ir a Baum, mi mejor amigo se convirtió en mi novio” y la marplatense Solange Brahim que obtuvo 15 sixpacks de la nueva cerveza Lager Dorada con “El robo de los alfajorcitos”, sobre cuando en una Baum Fest llevaron una caja con alfajores para celebrar su cumpleaños y al dejarla un momento apoyada, al volver a agarrarla la encontraron vacía.

Justamente el estilo mencionado estará disponible en las canillas de la fiesta ya que es la cerveza creada para celebrar estos 15 años, liviana, fresca, super tomable para aquellos que aman las artesanales pero también de las otras, pues Lager es el estilo más conocido del mundo y más tomado. Pensada para todos los gustos y ocasiones, esta cerveza baja en alcohol y calorías, se presenta como la elección perfecta para quienes buscan un sabor suave y refrescante.

Baum es una cervecería artesanal marplatense que comenzó a elaborar su producción en 2009, momento en el que se visualizaba el auge por la Cerveza Artesanal tanto a nivel local como nacional a través de los primeros lugares abiertos con este tipo de propuesta.

El proyecto surge por aventurarse a descubrir y conocer la elaboración de un producto que me venía cautivando a su fundador Leo Luffi y la conexión con un Homebrewer terminó de darle forma a esta iniciativa-proyecto llamado Baum, (árbol en alemán), nombre de la marca que sigue creciendo y posicionándose en el mercado artesanal con una calidad reconocida por los consumidores y público calificado.

Inspirada en estilos de diferentes partes del mundo, llevan diseñadas más de un centenar de cervezas especiales y/o estacionales y cuentan con 11 estilos permanentes entre las que se encuentran Blonde, Porter, Maldita Honey, Scotish, Old Ale, Gladstone, Iron Ale (sin alcohol), Lemon, y su gin tonic Algebra, que se pueden encontrar en sus más de 20 franquicias por todo el país y también enlatadas en tiendas y supermercados.