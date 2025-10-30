El dólar rebotó sobre el final de la rueda: cómo cerró este jueves

El dólar oficial rebotó sobre el final de la rueda de este jueves 30 de octubre, aunque acumula un retroceso de $54. Así, en el segmento mayorista, la divisa cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo.

El dólar minorista, en tanto, se ubicó a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta según la cotización de las pizarras del Banco Nación (BNA).

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 1,2%.

El dólar CCL retrocede 0,1% y cotiza a $1.486,41,. El dólar MEP cae 0,7% y opera a $1465,12.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,82.