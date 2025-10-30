El dólar rebotó sobre el final de la rueda: cómo cerró este jueves
En el segmento mayorista, el dólar cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo.
El dólar oficial rebotó sobre el final de la rueda de este jueves 30 de octubre, aunque acumula un retroceso de $54. Así, en el segmento mayorista, la divisa cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo.
El dólar minorista, en tanto, se ubicó a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta según la cotización de las pizarras del Banco Nación (BNA).
Por su parte, el dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 1,2%.
El dólar CCL retrocede 0,1% y cotiza a $1.486,41,. El dólar MEP cae 0,7% y opera a $1465,12.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,82.
