El dólar retrocedió a último momento: cómo cerraron las cotizaciones este jueves 23 de octubre

La presión sobre el dólar se tomó un respiro este jueves, en la penúltima rueda antes de las elecciones legislativas del domingo 26, ante una presunta intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario.

El mayorista se cerró a $1.479, es decir, $10 por debajo del cierre del miércoles y a $13 del techo de la banda de flotación, que hoy se ubica en $1.492,05.

Así, el dólar minorista acompañó el movimiento y retrocedió a $1,464,36 para la compra y $1.518,07 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) lo hizo a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 3,1%.

El dólar MEP cotiza a $1.544,56 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 4,4%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.562,95 y la brecha con el dólar oficial es del 5,7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.956,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,03