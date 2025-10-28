Duró poco: el dólar volvió a recalentarse tras la fuerte baja y en algunos bancos cerró a $1.500

El respiro duró poco y el dólar oficial volvió a saltar en esta segunda jornada poselectoral y recortó casi la mitad de la baja previa. La divisa que había caído $57 rebotó este martes y en algunas entidades privadas ya alcanzó los $1.500.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470, lo que implicó un rebote de $35 (+2,4%) respecto de la jornada previa.

El minorista, en tanto, en las pantallas del Banco Nación, se ubicó en torno a los $1.445 para la compra y $1.495 para la venta; mientras que en algunos bancos privados como en el Ciudad, Credicoop y Macro ya alcanza los $1.500 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cotizó a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta y terminó en el mismo nivel que el tipo de cambio oficial.

El dólar MEP cotiza a $1.475,07 y la brecha se ubica en el 0,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.485,99 y la brecha con el dólar oficial es del 1,1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.494,39.