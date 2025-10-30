Dramático video: le apuntaron con un arma para robarle la bicicleta pero lo salvó la acción heroica de un vecino

Un marplatense vivió un momento de terror cuando dos motochorros a punta de pistola le quisieron robar la bicicleta pero un vecino, en un acto heroico, lo salvó y toda la secuencia fue filmada por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió este jueves a las 7.44 en la zona de Hernandarias y Viña del Mar, a dos cuadras del estadio José María Minella, cuando un hombre que iba a trabajar, fue sorprendido por los delincuentes.

“Estaba saliendo de casa, yendo a trabajar y cuando abro la reja y saco la bici, vienen dos tipos en moto y se suben a la vereda. Han robado en la zona y ahí supe que me tocaba a mí”, expresó Walter.

En diálogo con 0223, el hombre contó que en modo reflejo, tiró la bicicleta al piso y cerró la reja pero no alcanzó a trabarla porque uno de los ladrones se le abalanzó. “Comenzó a patearla y a los gritos me pedía la bici y el celular. Y cómo seguía sin abrirle, me apuntó con un arma”, dijo.

“Pedí ayuda dos veces a los gritos y parecía que nadie escuchaba. Entonces me dije, ‘No me voy a hacer el héroe’, me dije y le iba a abrir cuando salieron vecinos y empezaron a gritar. Ahí se subieron a la moto y le apuntaron con el arma al vecino que gritó y se fueron”, señaló.

“No es la primera vez que pasan robos en la cuadra: yo vivo atrás pero adelante vive un hombre de 97 años, que le entraron varias veces a la casa y en una lo desvalijaron. Ahora me toco a mi. Siempre están los motochorros, siempre de noche.

Los vecinos son muy buenos, se la jugaron, porque estos tipos podrían haberles tirado un tiro. El barrio no es la primera vez que pasa, ya a otro vecino de 97 años le desvalijaron la casa. No hay presencia policial. Ni controles. La moto ni patente tenía”, lamentó.