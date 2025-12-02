Video: así fue el violento robo del auto que apareció calcinado y desarmado

Dieron a conocer las imágenes de la cámara de seguridad que captó el violento robo del Renault 9 que apareció desarmado y calcinado en Batán, a diez kilómetros del lugar del hecho.

La víctima fue un joven de 23 años, quien en la noche del pasado sábado ingresaba el auto de su suegro al garaje cuando fue abordado por dos delincuentes armados.

Los sujetos con las caras tapadas se metieron a la cochera en el momento en que estaba por cerrar el portón, lo acorralaron y le exhibieron dos pistolas, mientras un tercero hacía de campana.

Según denunciaron a 0223, el objetivo de los ladrones era entrar al inmueble, pero el joven no vive ahí y no tenía forma de abrir la puerta. Entonces, tomaron la decisión de llevarse el vehículo, un Renault 9 que el padre de su pareja recientemente había arreglado y lo usaba para diferentes tareas.

El auto apareció en una zanja, calcinado y desarmado.

El robo que quedó registrado por las cámaras tuvo lugar en una vivienda ubicada en Goñy y Benito Lynch cerca de las 22:30, y el auto apareció este lunes en Batán, aunque antes de descartarlo fue prendido fuego por la banda delictiva.

El drama se multiplicó una vez que apareció el vehículo. Lo preocupante para la familia del barrio Las Heras es que es el medio de transporte que utilizan para sus actividades. Al dar con el auto, la hija del propietario lamentó que su padre "lo venía arreglando para tenerlo como quería" y "justo que empezó a usarlo, pasó esto".