Robaron un auto en el barrio Estrada y lo encontraron a 270 kilómetros

Trece días después y 270 kilómetros más lejos, personal policial secuestró un auto que le habían robado a una mujer de 23 años cuando llegaba a su casa en el barrio Estrada.

“Dame las llaves o te mato” fue la amenaza que un ladrón hizo a la víctima el 19 de noviembre pasado cuando llegaba a su casa en inmediaciones de las calles Lijo López y Pirán. El delincuente subió al VW Polo y escapó a toda velocidad con el apoyo de un adolescente que estaba a bordo de una moto.

Lugar del allanamiento en Tres Arroyos.

Tras la denuncia que hizo en la comisaría séptima se iniciaron actuaciones en la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor que permitieron establecer que el auto estaba en una vivienda de la ciudad de Tres Arroyos.

Luego del aval del Juzgado de Garantías N°1, este martes, efectivos de Mar del Plata y de la comisaria primera de Tres Arroyos allanaron una vivienda en Brandsen al 1400 de aquella localidad y secuestraron el VW Polo.

Los ocupantes de la vivienda donde estaba el rodado fueron notificados de la formación de una causa por encubrimiento.