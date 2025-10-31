Usaban inhibidores en la zona Güemes: un detenido y un prófugo

Uno de los dos sujetos que empleaba inhibidores para abrir autos estacionados en la zona comercial de calle Güemes fue aprehendido este viernes por personal de la DDI durante un operativo de prevención de salideras bancarias.

Eran efectivos del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI quienes vieron en su recorrido por calle Rodríguez Peña desde Olavarría a Güemes ver como dos personas bajaban de un auto Renault Sandero y subían a un Ford Focus estacionado. Al estar en presencia de un hecho en Flagrancia frenaron su marcha e impartieron la voz de alto, por lo que los dos sujetos se dieron a la fuga.

Uno de los vehículos robados fue recuperado a las pocas cuadras.

Uno de ellos logró subir a un Renault Sandero y en su escape intentó atropellar al personal policial mientras que el otro fue reducido en el lugar. Ese auto fue hallado estacionado sin ocupantes en Quintana y Olavarría: en su interior hallaron tres inhibidores, dos celulares, ocho jugos de llaves, dos pares de guantes, cuatro destornilladores y tres cintas de papel que se emplean para envolver fajos de dinero.

Mientras se hacían las actuaciones de rigor en el lugar, un hombre se acercó y dijo que minutos antes le habían inhibido la señal de su camioneta VW Amarok y que le habían robado las llaves de su domicilio en la misma zona.

El delincuente aprehendido.

Los elementos secuestrados.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por hurto agravado por uso de llave o similar y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.