River no tiene paz: dos ídolos de Madrid enfrentados con Gallardo y con futuro incierto

El clima en River se recalienta: Enzo Pérez y el Pity Martínez, pilares del título en Madrid, analizan su salida tras un tenso distanciamiento con Marcelo Gallardo.

River atraviesa días turbulentos. A los resultados irregulares en el Torneo Clausura, la derrota en el Superclásico y la incertidumbre sobre su clasificación a la Copa Libertadores 2026, se le suma un conflicto interno que sacude el vestuario: Enzo Pérez y Gonzalo “Pity” Martínez habrían manifestado su malestar con Marcelo Gallardo por la escasa participación que vienen teniendo en el equipo.

Según trascendió, la relación entre el técnico y los futbolistas no está rota, pero sí distante. En los entrenamientos se perciben gestos de fastidio y cierta frialdad. Ambos fueron pilares en el histórico título de la Libertadores 2018, con Enzo como eje del mediocampo y el Pity como autor del inolvidable gol en Madrid ante Boca, aquel que quedó grabado en la memoria de todos los hinchas.

Desde la eliminación ante Palmeiras en Brasil, el diálogo entre Gallardo y los referentes se habría enfriado. Los jugadores sienten que su experiencia podría ser clave para atravesar el momento de inestabilidad que vive el equipo, algo que el entrenador no habría considerado en sus últimas decisiones tácticas, priorizando a futbolistas más jóvenes.

Todo indica que Enzo Pérez y el Pity Martínez no continuarán en River el próximo año. La falta de minutos, el desgaste de la relación con el DT y el cierre natural de un ciclo exitoso empujan a ambos a analizar nuevos destinos. Sería el final de una era para dos figuras que marcaron la historia reciente del club.

En paralelo, otros campeones de Madrid también podrían seguir el mismo camino. Milton Casco y Nacho Fernández finalizan contrato en diciembre de 2025 y estarían evaluando su continuidad, mientras que la dirigencia no descarta una renovación profunda del plantel.

La lista de posibles salidas no se detiene ahí. Federico Gattoni, apartado del grupo profesional, y Miguel Borja, cuyo vínculo también termina a fines de 2025, no serían tenidos en cuenta para la próxima temporada. Además, Paulo Díaz podría ser transferido ante el interés de equipos del exterior. River se prepara para un mercado agitado y, quizás, para el fin definitivo del ciclo Gallardo más glorioso.