Detienen a tres menores mientras intentaban robar en un edificio céntrico en plena madrugada

Tres menores de 14, 15 y 16 años fueron detenidos esta madrugada por personal policial mientras intentaban robar en un edificio céntrico tras saltar el portón e ingresar al garaje. Dos de los sujetos involucrados fueron sorprendidos dentro del inmueble, mientras que un tercero que hacía de campana fue atrapado en las inmediaciones.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de este sábado, cuando personal del Comando de Patrullas arribó a un edificio de Garay e Hipólito Yrigoyen tras un llamado al 911 de la empresa de seguridad que cubre al complejo, luego que un empleado observara por cámaras de seguridad a dos masculinos saltar el portón e ingresar al garaje.

Una vez inspeccionado el lugar, los efectivos sorprendieron a dos menores en la zona del garaje, uno de los cuales poseía una yuga de fabricación casera y donde se verificó que habían violentado el candado de una bicicleta, con el fin de apropiársela.

Tras la detención de ambos, inmediatamente comenzó la búsqueda de un tercer sospechoso que había sido divisado por las cámaras mientras hacía de "campana". Finalmente fue interceptado a dos cuadras de allí, en Rawson y Mitre.

Los menores, dos de los cuales son inimputables por ser menores de 16, luego de ser identificados fueron puestos a disposición del Agente Fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, Dr. Walter Martínez Soto, quien caratuló los hechos como tentativa de robo agravado por escalamiento y en poblado y en banda. Finalmente, ordenó que los detenidos sean alojados en el Centro Especializado de Aprehensión.