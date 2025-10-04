Lo bueno dura poco: el finde comenzó con una mañana veraniega pero se mantiene el alerta meteorológico

Más que la primavera parece haber llegado el verano a Mar del Plata, con una mañana de sábado donde el termómetro roza los 18°C con cielo totalmente despejado. Pero lo bueno dura poco y rige el alerta meteorológico por tormenta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el registro oficial, la mañana podría llegar a registrar temperaturas de hasta 20°C, con viento norte que oscilará entre los 13 y 22 km/h, y con un cielo que irá transitando hacia parcialmente nublado.

Las condiciones empeorarán hacia la tarde, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y 70%, Sin embargo, la temperatura seguirá en ascenso, llegando a 24°C, y viento en la misma sintonía que durante la mañana.

El alerta amarillo por tormenta comenzará a regir en horas de la noche, con tormentas fuertes que podrían generar anegamientos en algunos sectores de la ciudad. El viento ascenderá hasta 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h y la temperatura descenderá a 19°C.

Como siempre advierte el SMN, el alerta amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda permanecer a resguardo en los hogares.

El alerta amarillo rige para gran parte del territorio bonaerense, incluso escalando a naranja en la zona noroeste. El domingo persistirá el alerta, con un escenario aún más complejo, ya que alerta naranja se trasladará a todo el norte y noreste de la provincia, donde se encuentran las ciudades más pobladas del país.