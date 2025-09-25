Concejales realizarán una jornada de trabajo para prevenir y enfrenar las usurpaciones en Mar del Plata

El Concejo Deliberante aprobó la realización de una jornada de trabajo destinada a abordar la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en el distrito. La iniciativa, presentada por la concejala Marianela Romero (UCR), busca reunir a representantes de organismos estatales, instituciones académicas, colegios profesionales, el Poder Judicial, el Ministerio Público, fuerzas de seguridad y asociaciones vecinales de fomento.

El decreto aprobado establece que el encuentro se llevará a cabo en el recinto de sesiones y en fecha a definir por la Comisión de Labor Deliberativa. Entre los invitados se encuentran áreas municipales vinculadas a obras, planeamiento urbano, desarrollo social y participación ciudadana; además de Obras Sanitarias, la Defensoría del Pueblo, empresas de servicios públicos y cooperativas.

Según se desprende del proyecto, el objetivo de la jornada es generar un espacio de diagnóstico y elaboración de propuestas que permitan prevenir y enfrentar el fenómeno de las ocupaciones irregulares, que en los últimos años se multiplicaron en distintos sectores del partido. Los considerandos remarcan que estas situaciones no sólo afectan a la propiedad privada y pública, sino que también generan consecuencias sociales, ambientales, de seguridad y de ordenamiento territorial.

“Estas situaciones generan una profunda afectación del derecho de propiedad y exponen a los vecinos a hechos de angustia, violencia y conflicto, particularmente cuando se producen intentos de desalojo”, remarcó Romero.

En ese marco, resaltó que “en muchos casos la falta de control oportuno y de requisitos más estrictos para trámites vinculados a la acreditación de la titularidad, cambios de dominio o solicitudes de servicios básicos, contribuye involuntariamente a la consolidación de ocupaciones irregulares”, donde las modalidad de usurpación son diversas, como ocupaciones violentas, asentamientos clandestinos, engaños mediante boletos apócrifos o falsos poderes de disposición, y maniobras de estafa que terminan perjudicando a familias de buena fe.

La propuesta de la UCR recuerda antecedentes de debates similares en 2010 y 2014, y destaca la necesidad de actualizar la discusión frente a un fenómeno que, lejos de resolverse, adquirió nuevas modalidades. Con la aprobación del proyecto, el Concejo busca reforzar el vínculo institucional con las asociaciones vecinales y convocar a todos los actores involucrados para avanzar en un abordaje integral de la problemática.