Un nene tiene un tumor que puede dejarlo ciego y una reconocida obra social no quiere cubrirle el tratamiento

Mateo es un nene marplatense de 13 años que desde hace más de un año padece un tumor ocular poco frecuente y agresivo. Su familia de inmediato empezó a gestionar todo lo que estuviera a su alcance para hacer un tratamiento pero se encontró con la negativa de la Obra Social de Petroleros (Ospe) que se niega a cumplir con sus obligaciones, a pesar que la justicia ordenó a la prestadora a cubrir el tratamiento.

Al adolescente le practicaron cuatro de las seis quimioterapias planificadas, pero tuvo pérdida de visión momentánea y, lo peor de todo es que no tuvieron éxito. “El tumor no se achicó y no pueden biopsiarlo para saber con qué tratarlo”, contó este viernes, Celeste, su mamá.

En declaraciones a 0223, la mujer explicó que el tratamiento incluye costosos viajes a Buenos Aires, donde la familia no le queda otra que pagar servicios médicos, viajes y hospedaje, entre otros viáticos. “Cuando tenemos que viajar, nos atienden dos grupos de médicos y necesita diferentes estudios que son carísimos. Ospe no nos reintegra nada, a pesar que el reclamo está judicializado y deben hacerlo”, lamentó.

"Su salud es una bomba de tiempo y van apareciendo síntomas neurológicos. La obra social por ahí necesitamos una resonancia de urgencia y te dicen que esperes 48 horas, que a veces, la han rechazado. Cuando mi hijo se quedó momentáneamente ciego, me daban vueltas. Una resonancia cuesta 500 mil pesos y a veces uno no puede tener la plata", concluyó.