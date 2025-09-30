Son gemelos, tienen 16 años y necesitan un trasplante de hígado: su familia pide ayuda para afrontar los gastos

Una familia marplatense atraviesa una difícil situación y pide ayuda a la comunidad para afrontar los gastos que demandará la internación de dos gemelos de 16 años que necesitan un trasplante de hígado.

Los chicos padecen glucogenosis tipo 1A, una enfermedad genética que afecta directamente al hígado. Desde su nacimiento están bajo tratamiento. Sin embargo, en su caso no resultó favorable ya que actualmente, ambos se encuentran en lista de espera en el Hospital Garrahan y el próximo 17 de octubre deberán internarse por orden médica a la espera de un órgano compatible.

Si bien el hospital cuenta con la Casa Garrahan, allí solo puede hospedarse la madre de los pacientes. En este caso, tanto el padre como la madre viajarán con los adolescentes, mientras otros familiares se harán cargo de sus dos hermanas menores, también gemelas. La familia explicó que, aunque uno de los padres cuenta con empleo, las licencias son sin goce de sueldo, lo que agrava la situación económica.

Por ese motivo, lanzaron un pedido de ayuda solidaria para poder cubrir gastos de estadía, medicamentos y alimentación durante la internación. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Andrés Molina, tío de los adolescentes, al (223) 449-7451, para recibir información sobre cómo realizar un aporte.